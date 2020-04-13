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14 апреля • обновлено в 01:42
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Без заробитчан из Украины в Польше не хватает рабочих

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После массового возвращения украинских заробитчан домой из-за коронавируса польские предприятия столкнулись с нехваткой рабочих.

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Об этом пишет Financial Times. Так, более 100 000 украинцев покинули Польшу. Компании, которые полагались на работу мигрантов и до сих пор работают несмотря на карантин, почувствовали острую нехватку рабочей силы.

По данным FT, в прошлом году Польша выдала полтора миллиона краткосрочных рабочих виз и разрешений на работу для граждан Украины – гораздо больше, чем для граждан любой другой страны.

"Эти рабочие помогли покрыть огромную нехватку рабочей силы на польских фабриках, стройках, фермах, в отелях, ресторанах и супермаркетах", – пишет FT.

Заробитчане в Польше

Заробитчане в Польше

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Автор
Дарья Дурова
Темы
украинцы за границей Украина - Польша Коронавирус
Место
Польша
Теги
украинцы в Польше инфекция вирус заробитчане карантин болезнь
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