В Лас-Вегасе в срочном порядке закроют все казино

Власти штата Невада распорядились закрыть все игорные заведения в Лас-Вегасе с 18 марта на месяц, чтобы помешать распространению коронавируса.

Об этом заявил губернатор Невады Стив Сайсолак вечером во вторник, 17 марта, дав компаниям меньше суток на исполнение распоряжения, сообщает Интерфакс, ссылаясь на Associated Press.

"Люди умирают. С каждым днем, что мы откладываем закрытие, умирает десяток людей", - заявил Сайсолак.

Казино закрываются jazztour.ru

Остановить работу должны не только большие казино, но и отдельно стоящие игровые автоматы. Также власти потребовали закрыть бары, кинотеатры, спортивные залы и все организации, в работе которых нет крайней необходимости. Рестораны открыты, но они не могут принимать посетителей, только продавать еду навынос.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех граждан не собираться компаниями более 10 человек, а пожилых - вообще не выходить из дома. В США коронавирусом заразились уже 6,5 тыс. человек, 114 из них скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США впервые ввели людям вакцину против коронавируса. Ее получили четыре добровольца, которые сами изъявили желание протестировать препарат на себе.

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