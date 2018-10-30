МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Бесплатный сыр – в мышеловке'': Порошенко пояснил рост цен на газ

5.7тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко развенчал обещания политиков о "дешевом" газе для населения. Он подчеркнул, что не допустит сдачи суверенитета страны.

С таким заявлением он выступил во вторник, 30 октября, во время представления нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука. Сообщение президент обнародовал на своей странице в Twitter.

"В то же время, нам нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ – а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб – будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр – только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет", - заявил Порошенко.

Новости
Новые тарифы на газ: Порошенко поставил Кабмину жесткое требование

Украинский лидер также отметил, что его команда "не допустит" возвращения этих времен.

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать и население, и предприятия-поставщики коммунальных услуг. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров 19 октября.

В свою очередь Владимир Гройсман пояснил, что такое решение необходимо было принять из-за угрозы дефолта в стране.

Ранее Порошенко призвал украинцев не верить популистам, которые обещают снижение цены на природный газ, поскольку сделать это будет возможно лишь вернувшись в "российскую газовую кабалу".

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Объекты
газУкраина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
16
48
Смешно
2
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
ну так то да, отличный развод для украинцев - типа платите щас и будьте свободны, а не то будете зависимы. хоть и не будете платить!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Золотухин Андрей
Золотухин Андрей
Январь 19 го года не пощадит хохмоурода
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Новости кулинарии. ''Бесплатный сыр – в мышеловке'', - так Порошенко пояснил рост цен на газ и пообещал, что украинцы подавятся шоколадом.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Наши блоги