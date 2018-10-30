''Бесплатный сыр – в мышеловке'': Порошенко пояснил рост цен на газ

Президент Украины Петр Порошенко развенчал обещания политиков о "дешевом" газе для населения. Он подчеркнул, что не допустит сдачи суверенитета страны.

С таким заявлением он выступил во вторник, 30 октября, во время представления нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука. Сообщение президент обнародовал на своей странице в Twitter.

"В то же время, нам нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ – а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб – будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр – только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет", - заявил Порошенко.

Украинский лидер также отметил, что его команда "не допустит" возвращения этих времен.

Не можна допустити, аби будь-які політикани, пообіцявши, що газ буде безкоштовним. Ми цим вже наїлися. Безкоштовний сир – тільки в мишоловці. Або в Москві, куди треба було їздити, щоб отримувати газ і здавати суверенітет. Ми не допустимо повернення до цих часів. pic.twitter.com/wBCO6MU3A9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать и население, и предприятия-поставщики коммунальных услуг. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров 19 октября.

В свою очередь Владимир Гройсман пояснил, что такое решение необходимо было принять из-за угрозы дефолта в стране.

Ранее Порошенко призвал украинцев не верить популистам, которые обещают снижение цены на природный газ, поскольку сделать это будет возможно лишь вернувшись в "российскую газовую кабалу".