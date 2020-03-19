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19 марта • обновлено в 17:51
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Бедность и нищета в СССР: блогер назвал настоящую причину

2.1т
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В СССР была крайне неэффективная экономика, так что все советские экономические успехи существовали только на бумаге и в программе "Время".

На деле же в магазинах был дефицит, а на предприятиях и в колхозах были бардак и пьянство. При чем это признают даже "фанаты СССР", говорится в публикации блогера Максима Мировича.

Бедность в СССР

Бедность в СССР

Главная причина неэффективности советской экономики – человек не был заинтересован в результатах собственного труда. Это касается вообще всех ступеней экономической деятельности в СССР. Министр промышленности был заинтересован лишь в том, чтобы угодить "партийному начальству", директор завода (которому завод не принадлежал) заботился лишь о "плане", а не о качестве продукции и репутации, а Вася-слесарь мог выпивать половину рабочего дня – зарплату ему и так платили.

"Суть советской экономики хорошо описал Венедикт Ерофеев в поэме "Москва-Петушки": "Мы им раз в месяц соцобязательство – они нам два раза в месяц зарплату". "Работа" бригады при этом заключалась в том, что они то выкапывали, то закапывали кабель – получая за это деньги и выпивая на рабочем месте", – написал Мирович.

Тотальная бедность и нищета

Блогер задается вопросом – какой же итог был у всего этого, на чём базировался СССР? Может быть, тотальная уравниловка, демагогия и пропаганда, несменяемая власть, военные авантюры, алкоголизация и неэффективная экономика всё же привели к тому, что советские граждане жили богато?

"Разумеется нет – итог был ровно таким, каким он только и мог быть – люди в СССР жили плохо и бедно, и выражалось это в конкретном числовом измерении – советский инженер или рабочий мог купить намного меньше всего, чем рабочий в какой-нибудь Франции, Италии или США, и при этом имел "бонусы" в виде закрытых границ, репрессий и пропаганды, а часть его денег шла на военные авантюры несменяемой власти", – подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.

Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Кризис в России
Персона
Максим Мирович
Место
Россия
Тег
СССР
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вторая экономика мира Мировичу не нравится? А какая ему нравится? Укроиньская?
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