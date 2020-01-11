АЗС, казино, вырубка леса: Гончарук заявил о масштабной борьбе с нелегальным бизнесом

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики.

"Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины" – сообщил глава правительства в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дал поручение, чтобы с 1 февраля в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины:

МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции – непрерывно предотвращать незаконные вырубки лесов и выявлять нарушения;

Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и владельцам лесов – обнародовать на официальных сайтах информацию о делах касательно нарушений;

ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопользователями лесов, не имеющих собственника.

Кроме этого, по его словам, правоохранительные органы закрыли более 5300 заведений, занимавшихся нелегальным игорным бизнесом.

Гончарук поручил главам ОГА и Нацполиции продолжить борьбу с ними, в частности:

принять все меры для недопущения рекламы незаконного игорного бизнеса;

усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн.

В отношении нелегальных АЗС премьер отметил, что ГФС и СБУ должны продолжить проверки, а местные власти – активнее приобщиться к процессу в рамках рабочих групп.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что к 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт на топливном рынке Сергей Куюн заявил, что план президента Владимира Зеленского о "зачистке" АЗС от "нелегалов – это хороший сигнал всему "белому" бизнесу.

"Как показывают наши исследования, около 50% сжиженного газа в стране продается через нелегальное АЗС или "мимо кассы". Закупка газа на оптовом рынке такими операторами часто происходит за наличные, что означает участие в схеме "налоговых ям", – добавил Куюн.

По его словам, в итоге половина рынка находится в тени, не платит налоги, а соответственно предлагает топливо намного дешевле. Это лишает легальных поставщиков заработка.

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