Автогаз пробил рекордную отметку: сколько стоит на украинских АЗС

В Украине средняя стоимость автогаза на АЗС выросла на 20-25 копеек за литр и установилась на отметке 16,23 грн/л.

Как сообщили в консалтинговой компании UPECO, таким образом цена установила новый ценовой рекорд.

Предыдущий раз рекорд был зафиксирован 22 октября 2018 года, а до этого - в конце августа 2017 года, когда цены на заправках увеличились до 16,05 грн/л.

По итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.

Причинами подорожания сжиженного газа на заправках называют рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на бензин, дизель и автомобильный газ растут второй месяц подряд, главной причиной подорожания эксперты называют высокую стоимость нефти.