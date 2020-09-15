Австрия выделит миллион евро для помощи востоку Украины

Австрия дополнительно выделит 1 млн евро в виде гуманитарной помощи для страдающего от войны востока Украины.

Об этом сообщил 15 сентября канцлер Австрии Себастьян Курц на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что Австрия расширит свою помощь Украине.

"Мы знаем, что Украина продолжает находиться в сложной ситуации на востоке страны. Поэтому Австрия свою гуманитарную помощь не только продолжит, но и расширит, и увеличит. Мы уже предоставили большую помощь востоку Украину, а теперь дополнительный миллион евро мы инвестируем в виде гуманитарной помощи", – сказал он

Курц также выразил надежду, что в ближайшей или средней перспективе удастся уладить конфликт на Донбассе, договорившись с российской стороной.

"Мы понимаем , что это очень большая нагрузка для граждан Украины, и особенно для тех граждан, которые проживают на востоке Украины", – сказал Курц.

Он также отметил, что остается верным другом Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Это поддержит макрофинансовой стабильности государства.

Европейская комиссия предоставила Украине макрофинансовой помощи на сумму 500 млн евро. Эти деньги пойдут на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!