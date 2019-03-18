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МирСпорт

/Новости экономики

Австралия жестко наказала россиян и террористов "Л/ДНР": опубликован список имен

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Австралия ввела персональные санкции против семи граждан Российской Федерации, а также трех главарей "Донецкой и Луганской народных республик".

В частности, внесенным в "черный список" лицам запретили въезд и заморозили все финансовые активы, говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Австралии.

В частности, под санкции попали: командиры кораблей ВМС РФ "Изумруд", "Суздалец" и "Дон" – Андрей Шипицын, Сергей Щербаков и Алексей Саляев, сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин и Алексей Шатохин, а также начальник пограничного управления ФСБ в оккупированном Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич.

Ограничительные меры также были введены против главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, "спикера парламента ДНР" Владимира Бедевки и "спикера парламента ЛНР" Дениса Мирошниченко.

Новость дополняется...

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Тема
Санкции против России
Место
Австралия
Тег
Новости России
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Юг Руси
Юг Руси
Это не "жёстко", это - жестоко! А ещё "мощно", "феерично" и "фантастично"! 🐷
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
))) только вот лугандонские главари даже не знают где Австралия!
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минин евген
минин евген
немытая росися - гонимая отовсюду страна изгой. самое смешное, что кацапьё само себе вырыло яму и продолжает себя закапывать. росися вперде!
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