Арахамия спрогнозировал туристический бум в Украине в 2022 году
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сейчас Рада не успевает принять важный для игорного бизнеса
Он также рассказал, что уже обратилось около 10 желающих приобрести лицензии
Открытие игорного бизнеса в Украине спровоцирует в 2022 году стремительное развитие туризма.
Такой прогноз в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" дал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что примерная прибыль к концу 2022-го может составить 4 миллиарда.
"Когда уйдет коронавирус, построятся отели, мы сделаем примерно 10 тысяч километров дорог и у нас будет бум в развитии туристической отрасли. Это я прогнозирую на 2022-й, ведь COVID-19 продлится еще не менее 8-9 месяцев. С 2022 года мы можем рассчитывать на расцвет туристической отрасли", – пояснил глава фракции.
По словам Арахамии, сейчас уже есть много желающих приобрести лицензии.
"Они ждут, какие будут правила игры. В комиссию обратилось несколько десятков потенциальных лицензиатов с просьбой поставить их в очередь и сообщить им о лицензионных условиях, а также предоставить счет куда платить", – сказал Арахамия
Нардеп пояснил, что пока парламент не успевает принять главный законопроект для игрового бизнеса – изменения в Налоговый кодекс.
Как сообщал OBOZREVATEL, главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей стал участник боевых действий на Донбассе Иван Рудый.