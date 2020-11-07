Арахамия спрогнозировал туристический бум в Украине в 2022 году

Открытие игорного бизнеса в Украине спровоцирует в 2022 году стремительное развитие туризма.

Такой прогноз в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" дал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что примерная прибыль к концу 2022-го может составить 4 миллиарда.

"Когда уйдет коронавирус, построятся отели, мы сделаем примерно 10 тысяч километров дорог и у нас будет бум в развитии туристической отрасли. Это я прогнозирую на 2022-й, ведь COVID-19 продлится еще не менее 8-9 месяцев. С 2022 года мы можем рассчитывать на расцвет туристической отрасли", – пояснил глава фракции.

По словам Арахамии, сейчас уже есть много желающих приобрести лицензии.

"Они ждут, какие будут правила игры. В комиссию обратилось несколько десятков потенциальных лицензиатов с просьбой поставить их в очередь и сообщить им о лицензионных условиях, а также предоставить счет куда платить", – сказал Арахамия

Нардеп пояснил, что пока парламент не успевает принять главный законопроект для игрового бизнеса – изменения в Налоговый кодекс.

Как сообщал OBOZREVATEL, главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей стал участник боевых действий на Донбассе Иван Рудый.