Главная Новости
6 апреля • обновлено в 13:00
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Apple начала выпуск защитных масок в разгар пандемии коронавируса

Читать материал на украинском

Американская компания Apple начала производить защитные маски от коронавируса для медицинских работников.

Об этом генеральный директор Apple Тим Кук сообщил в Twitter. По его словам, компания планирует производить 1 млн защитных масок в неделю.

"Мы задействовали всю компании, объединив дизайнеров, инженеров, специалистов по эксплуатации и упаковке, а также наших поставщиков для разработки, производства и поставки защитных масок для работников здравоохранения", – сказал он.

Кук отметил, что Apple направила первую партию в больницу Кайзер в долине Санта-Клара.

"Отзывы врачей были очень положительными", – подчеркнул он.

Также, Apple пожертвовала 20 миллионов масок 95 организациям, которые в них нуждаются.

Его пост в Twitter собрал более 30 тысяч лайков и 8 тысяч шейров. Пользователи оценили идею компании.

В сети уже пофантазировали на тему того, как могут выглядеть защитные маски от Apple.

Apple начала выпуск защитных масок от Covid-19: в сети показали "концепт"
Apple начала выпуск защитных масок от Covid-19: в сети показали "концепт"

Как сообщал OBOZREVATEL, в условиях пандемии коронавируса людям следует носить защитные маски, а не респираторы. Только они могут не дать распространяться возбудителю болезни на 1,5 метра.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
Apple карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
8
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги