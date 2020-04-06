Apple начала выпуск защитных масок от Covid-19: в сети показали "концепт"

Американская компания Apple начала производить защитные маски от коронавируса для медицинских работников.

Об этом генеральный директор Apple Тим Кук сообщил в Twitter. По его словам, компания планирует производить 1 млн защитных масок в неделю.

"Мы задействовали всю компании, объединив дизайнеров, инженеров, специалистов по эксплуатации и упаковке, а также наших поставщиков для разработки, производства и поставки защитных масок для работников здравоохранения", – сказал он.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Кук отметил, что Apple направила первую партию в больницу Кайзер в долине Санта-Клара.

"Отзывы врачей были очень положительными", – подчеркнул он.

Также, Apple пожертвовала 20 миллионов масок 95 организациям, которые в них нуждаются.

Его пост в Twitter собрал более 30 тысяч лайков и 8 тысяч шейров. Пользователи оценили идею компании.

В сети уже пофантазировали на тему того, как могут выглядеть защитные маски от Apple.

Как сообщал OBOZREVATEL, в условиях пандемии коронавируса людям следует носить защитные маски, а не респираторы. Только они могут не дать распространяться возбудителю болезни на 1,5 метра.

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