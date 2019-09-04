"Апельсины заблудились": Крым не смог получить продукты из Сирии

Первые поставки фруктов и ягод из Сирии для оккупированного Крыма задержались на морском пути.

В частности, депутат Государственной думы России Дмитрий Белик заявил, что фрукты вышли из порта Тартус еще в январе, сообщают "Примечания".

Взамен Россия пообещала отправить в Сирию зерна и стройматериалы, однако судьба этого бартера так и не прояснилась.

Новости Союзник Путина начал подвозить продукты в Крым

В то же время "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что первая партия апельсинов уже прибыла на полуостров.

"Предварительно грузы отправлять начали – зерновые отправляли в САР, сирийские цитрусовые уже приходили в Крым. Процесс начался, торговый дом наращивает обороты", – отметил он.

При этом директор крымско-сирийского торгового дома "Содружество" Сергей Голяндин заявил, что договоренность о новой поставке фруктов была достигнута лишь 2 сентября.

"Сирийские апельсины для Крыма снова заблудились в заявлениях власть имущих", – резюмировали журналисты.

Первые поставки фруктов и ягод из Сирии для оккупированного Крыма задержались

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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