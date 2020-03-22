Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о сотрудничестве Украины с МВФ.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства на официальном сайте. Отмечается, что стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, Зеленский проинформировал главу МВФ о состоянии дел в Украине и мерах, принятых для предотвращения распространения COVID-19. Обсуждены также расширение программы сотрудничества Украины с Фондом для поддержки дальнейших реформ в стране.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Кристалиной Георгиевой Слово и Дело

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", – подчеркнул президент.

Со своей стороны, телефонный разговор прокомментировала и Кристалина Георгиева, отметив свою приверженность нашей стране.

"Имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом. Запросы, в частности, получено от 20 стран.

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