'Возьмем в долг еще': Маркарова рассказала о планах продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины до конца 2019 года для покрытия дефицита бюджета собирается привлечь 50 млрд гривен за счет продажи долговых облигаций (ОВГЗ) иностранным инвесторам.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью "Левому берегу". "По состоянию на сегодня до конца года нужно профинансировать около 50 млрд. Это еще достаточно большая сумма. Поэтому мы до сих пор не выполнили роспись по финансированию. Но мы делаем все то, что написали в стратегии управления долгом. Она публичная, аукционы публичные, доступ к ним также. Это дает возможность улучшать доверие инвесторов к нам, повышать наши рейтинги, чтобы дальше снижать стоимость. Но это марафон", – сказала Макарова.

Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) – ценные бумаги, которые выпускает государство и продает инвесторам внутри страны или за рубежом. У них есть срок погашения (от нескольких месяцев до нескольких лет), по истечении которого государство обязуется вернуть деньги и проценты. Ставка ОВГЗ в Украине – от 14,5% до 18%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября Бюджет Украины получил 13,2 млрд грн инвестиций от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Это одно из рекордных поступлений в 2019 году.

Национальный банк разрешил иностранным инвесторам, которые купили облигации госдолга или доли в украинских компаниях, продавать их и без ограничений выводить деньги за границу.

В Украине за последние два года объем инвестиций физлиц в облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ) вырос в 44 раза — с 0,15 до 6,6 млрд грн. Это произошло на фоне снижения ставок в банках и роста доходности облигаций госдолга.

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