Вице-мисс, Лолита и победитель тендеров на сотни миллионов: кого "Слуга" тянет в Киевсовет

Партия "Слуга народа" в Киеве набрала чуть больше 10% голосов (данные экзитполов) и фактически провалила избирательную кампанию. Минимальный барьер "слуги" преодолели, и в Киевсовете уже вскоре появится своя небольшая пропрезидентская фракция.

Кто именно из 120 претендентов получит свой мандат, покамест неизвестно. Среди кандидатов есть известные юристы, помощники нардепов, а еще – 23-летние сотрудницы ресторанов, студентки и 28-летний победитель гостендеров на 926 млн (!) грн.

О том, кто попал в списки "команды президента в Киеве" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Работницы ресторанов Тищенко: вице-мисс и любительница Лепса

Нардеп Николай Тишенко, который отвечал за столичные выборы "слуг", протолкнул в списки целый ряд "своих" людей. Среди них две сотрудницы ресторана. Вчерашние хостес-администраторы решили занять место в Киевсовете.

К примеру, в список попала Юлия Загинай. В своей биографии девушка написала, что уже несколько лет занимает активную общественную позицию – высаживает деревья.

Еще недавно политик делилась фотографиями, сделанными в ресторане Тищенко "Сейф". Там она настолько успешно трудилась, что после того, как шеф попал в Верховную Раду, стала его помощником.

Юлия училась в Кривом Роге на факультете гостинично-ресторанного бизнеса, работала в караоке-баре. Согласно информации на сайте ЦИК, сейчас Юлия безработная, ей 24 года.

В список "команды Зеленского в Киеве" попала еще одна сотрудница ресторана Тищенко 23-летняя Эвелина Андриевская. Официально она является студенткой Киевского национального торгово-экономического факультета, учится на факультете гостинично-ресторанного бизнеса.

Среди достижений Андриевской – титул вице-мисс университета. Сейчас она также безработная. В 2014-м девушка пробовала поступить в университет им. Тараса Шевченко, но, видимо, не прошла из-за низкого балла – она заняла 184-е место в рейтинге. А вот в рейтинг "слуг" девушка буквально через несколько лет заняла куда более достойную позицию.

В 2018-м Андриевская поделилась видео с концерта певца Григория Лепса. Он еще в 2014-м прокомментировал военную агрессию словами: "считаю правильным все, что делает Путин", после чего стал невъездным в Украину. Вероятно, кандидат в депутаты ездила на концерт любимого исполнителя в аннексированный Крым.

Смогут ли бывшие 23-летние сотрудницы ресторанов принимать правильные решения, инициировать изменения в столице, осознано принимать городской бюджет – вопрос открытый. Видимо, Николай Тищенко так сильно верит в способности молодых сотрудниц своего ресторана, что даже не сомневается – им самое место в Киевсовете. Или же нардеп просто получит несколько человек, которые внимательно будут прислушиваться к его пожеланиям и принимать "правильные" решения.

Молодой любитель тендеров и Лолита

Молодая команда – гордость "Слуг". Мол, в советы ведут новые, еще незапятнанные коррупцией лица. Среди таких лиц – 28-летний Александр Степенко. "Я иду в "Киевсовет", потому что всю жизнь прожил в Соломенском районе. Я знаю проблемы как собственного дома, так и двора", – обращается со страниц агиток молодой политик.

В своей официальной биографии политик скромно указал в строке занятость: "физическое-лицо предприниматель". На самом же деле Александр сверхуспешный предприниматель. Ему принадлежит 100% "Скайбуд групп". Эта компания выиграла государственных тендеров на 926,8 млн грн! Он как минимум долларовый мультимиллионер.

Более того, Степенко, вероятно, неплохо знает не только Соломенский, но и Святошинский район. Там его компания за 230 млн (!) занималась реконструкцией дома на ул. Кольцова, 24-а. Раскрыл секрет невероятного успеха 28-летнего физлица-предпринимателя нардеп Гео Лерос. Он слил записи из компьютера Дениса Комарницкого, которого в СМИ называют "смотрящим" за строительной сферой столицы. Из этих документов следует, что Степенко – всего лишь пешка, имя которого "светят" в документах, чтобы скрыть реальных бенефициаров.

Есть в списке и кандидатуры, о которых практически ничего не известно. К примеру, 25-летняя Лолита Венгелевская. Еще совсем недавно девушка размещала на своей странице личные фотографии, делилась критериями, по которым оценивает потенциальных ухажеров, теперь же – официально является кандидатом в депутаты от партии президента.

Тищенко против Верещук и "лица" партии

Еще накануне выборов кандидат в мэры Киева от "слуг" Ирина Верещук охотно рассказывала в своих интервью, как послала Николая Тищенко на три буквы, споря о том, кого брать в команду. Видимо, это не особо помогло почистить "списки" партии.

Нардеп Гео Лерос опубликовал записи разговоров Тищенко с якобы "смотрящим" Комарницким, из которых следует, что политик находится в тесной связке с собеседником. В результате в списки попали и бывшие члены партии Черновецкого, и бизнез-партнеры Тищенко, и представители коммунальных предприятий.

На своем брифинге в штабе "Слуги народа" Ирина Верещук неоднократно намекнула, что чуть ли не главная причина ее низкого результата – маленькая явка. А вот тот факт, что в списки попали как минимум сомнительные претенденты в депутаты, она не упомянула.

Уже после выборов к журналистам обратились представители киевской команды во главе с Евгенией Кулебой. Показали тех, кого не стыдно – Анну Маляр, Юрия Федоренко, Юлию Палийчук и еще нескольких кандидатов. А удачные победители гостендеров и сотрудницы ресторанов, которые прячутся за их спинами, остались за кадром. И хоть некоторые политики до сих пор уверены, что избиратели в Украине доверчивые и даже наивные, как показывает практика, обдурить электорат нелегко, а подвох чувствуется издалека.