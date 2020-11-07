Вакцину от коронавируса нужно будет делать регулярно: названа цена дозы

Будущий рынок вакцин против Covid-19 оценивается в более 10 миллиардов долларов в год. Такие оценки озвучили аналитики исходя из ее стоимости в 20 долларов за дозу.

Об этом сообщает The Gurdian со ссылкой на исследование Morgan Stanley і Credit Suisse. По мнению отраслевых экспертов, будущий рынок вакцин против Covid-19 может составить более 10 миллиардов долларов (7,6 миллиарда фунтов стерлингов) годовой выручки для фармацевтических компаний, хотя некоторые производители лекарств пообещали предоставлять свои вакцины на некоммерческой основе.

Расчеты аналитиков Morgan Stanley и Credit Suisse предполагают, что людей нужно будет вакцинировать каждый год, как и при традиционной прививке от гриппа, при средней цене 20 долларов за дозу вакцины против Covid-19. Цены варьируются от 3 до 37 долларов за дозу.

Мэтью Харрисон, аналитик Morgan Stanley, считает, что даже если только те, кто получает ежегодную прививку от гриппа, будут делать прививку от Covid-19, это принесет 10 млрд долларов дохода в год фармацевтической промышленности в США, Европе и других развитых странах.

Мене Пангалос, исполнительный вице-президент AstraZeneca, сказал, что компания надеется, что вакцина против коронавируса, которую она разрабатывает с Оксфордским университетом, "будет эффективна как минимум в течение года, а может и дольше".

Как писал OBOZREVATEL, Украина планирует подать заявку на получение вакцины от нового типа коронавируса, которую, после проведения соответствующих клинических испытаний, будет поставлять британская компания AstraZeneca. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.