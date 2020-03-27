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27 марта • обновлено в 15:43
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В Верховную Раду внесли постановление о выполнении бюджета за 2019 год

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Кабинет министров внес в Верховную Раду проект постановления о выполнении государственного бюджета Украины за 2019 год.

Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады в пятницу, 27 марта. Указано, что инициатором документа является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Бюджет Украины

Бюджет Украины

Проект получен парламентом и направлен на рассмотрение руководству. Но его текст пока не опубликован.

В Раду внесли постановление о выполнении бюджета-2019

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

  • Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

  • Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

  • В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Госбюджет-2019
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины
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