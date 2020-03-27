В Верховную Раду внесли постановление о выполнении бюджета за 2019 год

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект постановления о выполнении государственного бюджета Украины за 2019 год.

Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады в пятницу, 27 марта. Указано, что инициатором документа является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Бюджет Украины

Проект получен парламентом и направлен на рассмотрение руководству. Но его текст пока не опубликован.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

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