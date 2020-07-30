В Украине взлетели цены на бензин: что произошло и сколько придется заплатить

В Украине всего за неделю стоимость бензина А-95 выросла с 22,75 до 23,54 гривен за литр. Дешевое топливо в Европе закончилось, доллар подорожал, вместе с тем пересмотрели ценники и на АЗС. Представители рынка уверяют, что всему виной валютные котировки.

О том, как и почему подорожал бензин в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему подорожал бензин?

Еще несколько недель назад эксперты анонсировали рост цен примерно на 1,5 грн за литр, напоминает экс-президент Ассоциации нефтетрейдеров Леонид Косянчук. "Ресурс дешевого топлива на рынке исчерпывался и постепенно стоимость топлива должна была вырасти. Рост происходит неравномерно, но условно можно ориентироваться на вот такой рост", – пояснил эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

Примерно восемь из десяти литров бензина, который можно купить на украинских АЗС, – импорт. Большую часть покупают в Беларуси, хотя цены привязаны к общеевропейским. Дорожает нефть на мировых рынках, растет стоимость светлых нефтепродуктов – увеличивается стоимость импортного бензина.

По оценкам Косянчука, если доллар растет в цене на 10 копеек, то литр бензина должна вырасти в цене примерно на 7-8 копеек. Дело в том, что за импортное топливо приходится платить в валюте. Кроме того, трейдеры должны платить в валюте и налоги.

Что будет дальше?

Косянчук уверен: любые прогнозы о стоимости бензина не точнее, чем долгосрочные прогнозы погоды. Есть слишком много переменных: ситуация на валютном рынке, ситуация на европейском рынке топлива, баланс спроса и предложения и т.д.

Еще совсем недавно никто не мог предположить, что глава Нацбанка Яков Смолий уйдет в отставку и спровоцирует резкое подорожание гривни. А несколько месяцев до этого мало кто мог спрогнозировать масштабный карантин по всему миру, который приведет к резкому падению цен на нефть и нефтепродукты.

Бензин в Украине Pixabay

Резко повышать цены невыгодно. Расходы на зарплаты, содержание инфраструктуры и т.д. делятся на объемы реализации. И чем меньше оператор продал бензина, тем выше его стоимость. По словам Косянчука, даже незначительное подорожание бензина приводит к снижению спроса.

Поэтому участники рынка пытаются повышать цены в последнюю очередь. Правда, желание избежать ухода клиента к конкуренту иногда приводит к манипуляциям. Антимонопольный комитет почти ежегодно заявляет о "возможной картельном сговоре". То есть крупные сети АЗС якобы договариваются и синхронно повышают цены.

Спрос падает и без повышения цен – машины переходят на сжиженный газ, а сети АЗС теряют прибыль. "Сейчас такое время, что операторы рынка меньше всех заинтересованы в повышении цен. Даже когда цены поднимаются незначительно, резко падает спрос. Условно постоянные затраты делятся на объем продаж. Постоянные затраты не меняются, а если спрос падает, то, конечно, резко падает прибыль", – поясняет Косянчук.

К концу года бензин может достичь отметки в 25 грн за литр

При курсе доллара в 30 грн/$ (именно столько заложено в бюджет страны) стоимость бензина, при условии стабильной ситуации на внешнем рынке, достигнет около 25 грн за литр, рассказывает OBOZREVATEL аналитик Егор Комов.

"Запас сетей составляет примерно две недели. Это время, когда тратят тот бензин, который покупали при старом курсе и по старой цене. Допустим, что цена на внешнем рынке совсем не растет, что невозможно. Если курс доллара будет 30 грн, то бензин должен подняться в цене на 1,7 грн. Думаю, что в среднем можно ожидать около 25 грн за литр, потому что подорожание всегда происходит неравномерно", – рассказывает Комов.