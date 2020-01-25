В Украине ввели абонплату на газ: сколько придется переплатить

В Украине тариф на транспортировку газа вырос на 46%, при этом за него приняли решение платить отдельно – в виде абоналпнаты.

Для примера OBOZREVATEL подсчитал. как менялась стоимость голубого топлива для Винницкой области (смотрите инфографику). Стоит учитывать, что последняя цифра – 7,97 грн – рассчитана с учетом цены кубометра + абонплаты на один куб. Но если в прошлом году тратили меньше голубого топлива, то и конечная стоимость кубометра может быть меньше.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе Региональной газовой компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а в России – избавиться арбитражных исков.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!