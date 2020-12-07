В Украине развернется курс доллара: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара до 14 декабря может подешеветь до 28,2 грн/$. При этом 7 декабря американская валюта продается за 28,6 грн/$ (курс покупки 28,3 грн/$).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,2 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,2/28,4 грн", – спрогнозировал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Причин для такой тенденции несколько: например, доллар на международном рынке опустился до рекордной за два года отметки. То есть американская валюта дешевеет по отношению и к валютам других стран. Кроме того, аналитики отмечают позитивный настрой инвесторов.

Также сейчас наблюдается уменьшение импорта, то есть валюту тратят меньше. Кроме того, перед праздниками традиционно украинцы продают свои сбережения в долларах, чтобы купить подарки и отметить Новый год.

Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер также считает, что доллар может подешеветь на рынке до 28,2 грн/$. "В качестве дополнительного позитива стоит упомянуть возобновление переговоров между демократами и республиканцами в США касаемо очередных фискальных стимулов размером в 908 млрд долларов", – поясняет эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: