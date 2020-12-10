В Украине появятся новые деньги: Нацбанк хочет ввести "е-гривню", а платить можно без бумажек

В Украине в первом чтении поддержали законопроект "О виртуальных активах". Это может стать первым шагом к легализации криптовалют в стране. В Национальном банке уже заявили, что готовятся к запуску электронной гривны и рассматривают варианты, как внедрить новые валюты.

О том, к чему приведет новшество и как можно будет расплачиваться электронной валютой, читайте в материале OBOZREVATEL.

Принцип работы цифровых валют достаточно необычный по сравнению с традиционными. Эти валюты бывают двух видов: подкрепленные реальными деньгами (стейблкоины) и без такого подкрепления (криптовалюты). Криптовалюта (самая известная – биткоин) функционирует децентрализовано. Ее цена формируется исходя из стоимости ресурса, затраченного на то, чтобы добыть (намайнить) такую валюту. А сделать это может каждый желающий. Криптовалют сейчас – более 5000.

Стейблкоины – это валюты, которые выпускают частные компании или организации в четко определенном количестве. Эти валюты имеют привязку к бумажным деньгам 1:1. К примеру, если компания выпускает 3 миллиарда стейблкоинов, привязанных к доллару, то она должна иметь на счету 3 миллиарда реальных долларов.

К стейблкоинам относятся и цифровые валюты центральных банков разных стран (CBDC), такой будет и электронная гривна. Она также подкреплена бумажными деньгами (1:1 с обычной гривней), и ее полностью контролирует регулятор. По задумке, е-гривна должна эмитироваться точно так же, как и обычная бумажная. Т.е. НБУ не может создать ее бесконечное количество, иначе это приведет к инфляции, как если бы в Нацбанке включили станок и напечатали сотни миллиардов гривен. Фактически, е-гривна имеет все свойства бумажной, но ее нельзя потрогать.

Все криптовалюты, и е-гривна в том числе, работают на базе технологии блокчейн. Блокчейн – это запись данных в виде цепочки из "блоков". Чаще всего, копии цепочек хранятся на множестве компьютеров. Потому в систему сложно вносить изменения и она считается весьма надежной.

Одно из ключевых заданий цифровой валюты – упрощение расчетов. Когда вы делаете трансфер со счета на счет, то в обычной гривне, которая лежит на счете в банке, перевод будет идти от 15 минут до часа. А через блокчейн операция проходит почти мгновенно.

Глобальная платежная система работает по сложной и дорогой схеме. В нее входит множество иностранных банков-корреспондентов, которые позволяют провести операции в любой точке мира. Но даже если вы просто кладете деньги в своем банке на свою карту, в цену услуги уже будет заложена стоимость работы кассира, который проведет операцию, или инкассатора, забирающего деньги из терминала, через который вы осуществляете платеж. А система блокчейн сама выполняет функции своеобразного "виртуального банка". Она заранее запрограммирована на определенные операции, которые происходят без избыточной инфраструктуры и без участия третьих лиц.

"Поскольку, не нужно всех этих систем, перевод в е-гривне – дешевле. – говорит СТО (технический директор – Ред.) британской финтех-компании Wirex Руслан Колодяжный. – Перевод 1 млн грн на платформе е-гривна будет стоить в 1000 раз дешевле, чем перевод с банка в банк. Если банки берут за свои услуги 0,5%, то с миллиона – это существенная сумма. А на е-гривне – будут копейки".

Хоть сама система достаточно хорошо защищена от хакерских атак, но все же проблема безопасности в ней существует. В частности, электронные кошельки, в которых хранится цифровая валюта, – анонимные. Они не привязаны к персональным данным: имени, фамилии владельца, а имеют только номер. Потому существует риск, что через такие системы могут финансировать террористические организации или отмывать деньги. Но Руслан Колодяжный уверят, что противодействие этому есть.

"В Украине действительно уже сейчас есть проблемы с финансовым мониторингом. Наше законодательство существенно ограничивает любую работу в этом направлении. Но в Европе и остальном мире создано множество систем, которые работают на блокчейне и осуществляют мониторинг операций по криптовалютам и стейблкоинам. Провал нашего финансового мониторинга связан только с непониманием регуляторных принципов: как это работает. Но эта проблема решаема. Системы и процедуры мониторинга давно разработаны. Нам нужно их только внедрить", – говорит Колодяжный.

У многих украинцев цифровая валюта ассоциируется с деньгами, которые лежат на наших счетах в банках и которыми мы можем рассчитываться безналично. Но между деньгами на карте банка и цифровой валютой есть существенная разница. Первые существуют в банковской системе, где во все операции уже заложены риски банка, а вторые находятся вне банковской системы, из всех операций исключен человеческий фактор и они происходят независимо. Потому распространение цифровых валют – большой риск для существования самой банковской системы. С введением е-гривны все больше людей будет приходить к тому, что классическая банковская система не так удобна, а деньги на ее содержание тратятся нерационально. Люди могут начать больше вкладывать в ту же е-гривну, деньги будут перетекать к Нацбанку, а у других банков возникнут проблемы с ликвидностью. Такие системы как Visa и MasterCard могут стать просто не нужны.

"Если бы выпустили е-гривну, то люди бы старались хранить деньги не в обычном банке, который может "лопнуть", а именно в ней, – утверждает соучредитель компании Attic Lab, которая разрабатывала е-гривну, Сергей Васильчук. – Банки этого боятся, для них это риск. Они понимают, что люди им не доверяют и уже готовы хранить деньги в цифровом виде. Но это проблема не активов, а самих банков. Мы не можем искусственно их поддерживать. Это напоминает Советский союз, где вводили ограничения, чтобы "вручную" управлять экономикой. Чем закончилась эта система, думаю, все помнят".

Но избежать краха банковской системы после ввода е-гривны также можно. НБУ для начала может ограничить сумму денег, которые можно хранить в е-кошельке, а также годовую сумму, на которую можно проводить операции.

В 2018-м году е-гривну впервые протестировали. В оборот выпустили 5443 грн в электронном виде. Операции с е-гривной проводили рабочие группы НБУ, предприятия-волонтеры и Всемирный банк. Но дальше теста дело не пошло. Проект пережил уже трех глав НБУ, но никто из них так и не дал ему полноценный ход. Сергей Васильчук уверен, в ближайшие 4-5 лет е-гривна так и не пойдет в оборот:

"Украина никогда не упускает шанса упустить шанс. Еще три года назад у нас была возможность выпустить е-гривну и выйти на мировую арену со своей цифровой валютой. Мы могли бы привлечь в страну неимоверные инвестиции людей, которым нужен такой вид активов. А он нужен многим, потому что экономика развивается. Половина населения земного шара исключена из банковского обслуживания, но у всех есть мобильный телефон. Мы могли бы выпустить актив, которым бы пользовалось полмира. Но сейчас в эту игру вступили многие, а у нас все еще нет политической воли или боевой команды, которая бы начала это внедрять. Я много раз приходил в НБУ и говорил, что могу это сделать, у меня даже был готовый софт. Но мне говорили, что это не своевременно и не решает текущих проблем", – подытожил Васильчук.

Цифровая валюта ламает классическую финансовую систему. Допуск таких валют на рынок может пройти болезненно для его старых игроков, а бенефициары системы в этом не заинтересованы. Это и тормозит запуск электронных денег. Но учитывая развитие их рынка, система не сможет долго сопротивляться. Пока е-гривна дальше "пылится" в виде проекта, за несколько лет мы можем прийти к тому, что наш рынок настолько наполнится различной е-валютой, что е-гривна станет попросту не нужна.