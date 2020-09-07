В Украине подорожали доллар и евро: какой курс в банках и обменниках

В Украине подорожали доллар и евро.

Нацбанк Украины на понедельник, 7 сентября, установил официальный курс доллара на уровне 27,73 грн (+4 коп.). Также пошла вверх стоимость евро – 32,85 грн (+12 коп.).

Об этом свидетельствую данные на сайте НБУ.

Курс НБУ на 7 сентября

1 доллар США – 27,73 грн

1 евро – 32,85 грн.

Официальный курс валют. НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,55 грн/$ (0 коп.)

Продажа – 27,80 грн/$ (-2 коп.)

Курс доллара в банках. Минфин

Евро:

Покупка – 32,35 грн/€ (0 коп.)

Продажа – 32,90 грн/€ (0 коп.)

Курс евро в банках. Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,22грн/$

Продажа – 27,31 грн/$

Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,37 грн/€

Продажа – 32,47 грн/€

Курс евро в обменниках. kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,65 грн/$

Продажа – 27,69 грн/$

Курс доллара на черном рынке. Минфин

Евро:

Покупка – 32,60 грн/€

Продажа – 32,67 грн/€

Курс евро на черном рынке. Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 4 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,69 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

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