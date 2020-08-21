В Украине подорожает доллар: аналитик назвал новые цифры

В Украине курс доллара до конца августа может вырасти с 27,3 до 27,6 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 грн", – рассказывает эксперт.

Отметим, на минувшей неделе курс доллара к гривне изменился на разны сегментах валютного рынка незначительно и разнонаправлено. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,53 грн до 27,48 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,34/27,37 до 27,36/27,38 (+0,1%/+0,04%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,34/27,57 до 27,31/27,58 (-0,1%/+0,02%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей расширился с 0,9% до 1,0% за счет снижения курса покупки с одновременным ростом продажи.

"Столь незначительное и разнонаправленное изменение курса доллара за неделю свидетельствует о том, что доллар по отношению к гривне нащупал временное равновесие вблизи текущих значений, и еще какое-то время может незначительно колебаться вокруг нынешних уровней", – прогнозирует аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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