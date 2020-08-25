В Украине подешевели доллар и евро: какой курс в банках и обменниках

Курс валют в Украине 25 августа. Коллаж Обозревателя
Официальный курс доллара во вторник, 25 августа, снизился на 8 копеек и установился на уровне 27,39 грн. Также подешевело евро – до 32,46 грн (-9 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,39 грн
1 евро – 32,46 грн.
Официальный курс валют НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Доллар:
Покупка – 27,27 грн/$ (+1 коп.)
Продажа – 27,60 грн/$ (0 коп.)
Курс доллара в банках Минфин
Евро:
Покупка – 31,97 грн/€ (-7 коп.)
Продажа – 32,62 грн/€ (0 коп.)
Курс евро в банках Минфин
Доллар:
Покупка – 27,41 грн/$
Продажа – 27,55 грн/$
Курс доллара в обменниках kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,37 грн/€
Продажа – 32,53 грн/€
Курс евро в обменниках kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,22 грн/$
Продажа – 27,29 грн/$
Курс доллара на черном рынке Минфин
Евро:
Покупка – 32,46 грн/€
Продажа – 32,50 грн/€
Курс евро на черном рынке Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 21 августа, вырос на 16 копеек и установился на уровне 27,48 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,55 грн (-5 коп.).
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