В Украине подешевели доллар и евро: какой курс в банках и обменниках

Официальный курс доллара во вторник, 25 августа, снизился на 8 копеек и установился на уровне 27,39 грн. Также подешевело евро – до 32,46 грн (-9 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 25 августа

1 доллар США – 27,39 грн

1 евро – 32,46 грн.

Официальный курс валют НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,27 грн/$ (+1 коп.)

Продажа – 27,60 грн/$ (0 коп.)

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 31,97 грн/€ (-7 коп.)

Продажа – 32,62 грн/€ (0 коп.)

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,41 грн/$

Продажа – 27,55 грн/$

Курс доллара в обменниках kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,37 грн/€

Продажа – 32,53 грн/€

Курс евро в обменниках kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,22 грн/$

Продажа – 27,29 грн/$

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 32,46 грн/€

Продажа – 32,50 грн/€

Курс евро на черном рынке Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 21 августа, вырос на 16 копеек и установился на уровне 27,48 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,55 грн (-5 коп.).

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