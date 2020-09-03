В США придумали наказание для россиян за Навального: сенатор озвучил предложение

Сенатор Том Коттон в ответ на новость о том, что в Германии выявили в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда группы "Новичок", предложил остановить строительство "Северного потока-2". Это, по словам политика, позволит "привлечь россиян к ответственности".

"Остановите трубопровод "Северный поток-2", чтобы привлечь к ответственности россиян", – написал сенатор-республиканец на своей странице Twitter.

Том Коттон призвал остановить Северный поток-2 twitter.com/SenTomCotton

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика Обозревателя

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