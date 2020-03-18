В России рекордно обвалился курс рубля: сколько стоит

Курс рубля в России впервые с февраля 2016 года обвалился ниже 79 руб./$. Это происходит на фоне эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть.
В последний раз на этом уровне доллар торговался в феврале 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 18 марта. Накануне торги были закрыты на отметке в 75,44 руб./$.
Позже стоимость доллара снизилась. По состоянию на 9.30 по киевскому времени он торгуется на уровне 76,7 руб./$.
Курс евро вырос до 84,52 руб./евро.
Стоимость рубля
При этом индекс Мосбиржи (показывает стоимость акций наиболее важных компаний) на открытии торгов упал на 1,7%. Индекс РТС на Мосбирже упал ниже 900 пунктов.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Курс рубля в России во вторник, 17 марта, обвалился до 75 руб/$. Это один из худших показателей за последние годы.
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