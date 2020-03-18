В России рекордно обвалился курс рубля: сколько стоит

Курс рубля в России впервые с февраля 2016 года обвалился ниже 79 руб./$. Это происходит на фоне эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть.

В последний раз на этом уровне доллар торговался в феврале 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 18 марта. Накануне торги были закрыты на отметке в 75,44 руб./$.

Позже стоимость доллара снизилась. По состоянию на 9.30 по киевскому времени он торгуется на уровне 76,7 руб./$.

Курс евро вырос до 84,52 руб./евро.

Стоимость рубля

При этом индекс Мосбиржи (показывает стоимость акций наиболее важных компаний) на открытии торгов упал на 1,7%. Индекс РТС на Мосбирже упал ниже 900 пунктов.

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