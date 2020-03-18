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18 марта • обновлено в 09:40
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/ Mакроэкономика

В России рекордно обвалился курс рубля: сколько стоит

4.7т
Читать материал на украинском

Курс рубля в России впервые с февраля 2016 года обвалился ниже 79 руб./$. Это происходит на фоне эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть.

В последний раз на этом уровне доллар торговался в феврале 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 18 марта. Накануне торги были закрыты на отметке в 75,44 руб./$.

Позже стоимость доллара снизилась. По состоянию на 9.30 по киевскому времени он торгуется на уровне 76,7 руб./$.

Курс евро вырос до 84,52 руб./евро.

Стоимость рубля

Стоимость рубля

При этом индекс Мосбиржи (показывает стоимость акций наиболее важных компаний) на открытии торгов упал на 1,7%. Индекс РТС на Мосбирже упал ниже 900 пунктов.

Новость дополняется...

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Курс валют Кризис в России
Место
Россия
Теги
Новости России доллар курс валют евро рубль
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коршун федот
коршун федот
По словам сцоря-мок.ш.ва-только выиграет от этого. Будет больше ржублей - больше бояры купить бы.д.лу можно. Даешь бакс - по 100 деревяных!!!Немытая ликуеть!!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Лети, лети лепесток, Чрез запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг! ОСЬ воно якость так зробивши круг + транспортні розходи і ціна зеленого майже 100.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А в Украине гривня проседает, по причине наверное выхода Украины из ОПЕК???? или из картеля поставщиков рапса и улиток???
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