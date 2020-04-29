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29 апреля • обновлено в 11:48
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В России курс рубля развернулся на 180 градусов: сколько стоит доллар

7.9т
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В России продолжается укрепление рубля. В среду, 29 апреля, на Московской бирже в момент открытия торгов доллар подешевел на 50 копеек – до 73,60 руб./$.

Стоимость евро впервые за долгое время упала ниже 80 руб./евро – до 79,96 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Биржевики советуют спекулянтам срочно продавать иностранную валюту.

Стоимость рубля на бирже в России

Стоимость рубля на бирже в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

Российский рубль подешевел по отношению к доллару. Во вторник, 28 апреля, на Московской бирже американская валюта подорожала до 74,52 руб./$.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
курс валют Новости России евро рубль доллар
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