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20 марта • обновлено в 15:16
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В НБУ рассказали, кто тормозит получение нового кредита от МВФ

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Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе. Теперь дело за Радой – она должна принять два закона.

Об этом во время брифинга в пятницу, 20 марта, сообщил глава НБУ Яков Смолий. По его словам, Украина ведет переговоры с фондом по нескольким направлениям и просит ускорить получение новой программы расширенного финансирования.

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"Украина практически выполнила свои обязательства. Мы надеемся, что Верховная Рада проголосует два законопроекта, принятие которых было предварительным условием", – сказал Смолий.

Также НБУ прорабатывает возможное получение Украиной помощи по программе поддержки стран, которые несут потери от коронавируса.

"Кроме МВФ, мы рассчитываем на поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии, других доноров, которые работали с нами в предыдущие годы. Большая часть финансирования быть направлена ​​в государственный бюджет, чтобы помочь государству профинансировать шаги по предотвращению распространения вируса. Также средства пойдут на пополнение золотовалютных резервов", – сказал глава НБУ.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
кредитование Украины
Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины МВФ
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