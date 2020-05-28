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28 мая • обновлено в 12:01
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В НБУ рассказали, что будет с курсом доллара после карантина

2.6т
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В Украине после карантина постепенно восстановится спрос на валюту, что приведет к росту курса доллара. При этом как только экспортеры начнут активнее продавать свой товар за границу, тенденция изменится.

Об этом в интервью Liga.net заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. "Не думаю, что в один день все проснутся и побегут покупать валюту. Экономика будет восстанавливаться постепенно, спрос – соответственно. Но ослабления будут влиять и на экспорт. Поэтому курс будет колебаться в обе стороны в зависимости от спроса и предложения на межбанке", – сказал Сологуб.

В НБУ рассказали, что будет с курсом доллара после карантина

Также замглавы НБУ ожидает, что экономика Украины будет восстанавливаться постепенно (по траектории, которая напоминает эмблему Nike).

"Я бы не говорил о V-shaped recovery. Скорее это будет нечто похожее на эмблему Nike или на "ванну в продольном разрезе", как недавно писали в The Economist. То есть не совсем V, но и не совсем U. Но мое интуитивное ощущение – все не так плохо, как ожидалось в начале карантина. Ситуация не самая лучшая, но мы не видим миллионов безработных или десятков тысяч закрытых компаний", – рассказал Сологуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса (COVID-19). В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Экономика Mакроэкономика

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