Глава МВФ выдвинула Зеленскому требование из-за НБУ

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала президента Украины Владимира Зеленского сохранить независимость НБУ.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВФ по итогам их разговора "по поводу опасений из-за давления, оказываемого на Нацбанк Украины".

"Реформа НБУ и его результаты за последние пять лет – явная история успеха для Украины. Независимый центральный банк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему – все это является решающим условием для инвестиций и роста. Действия в рамках политики НБУ сыграли важную роль в стабилизации экономики. Успешная очистка финансового сектора, который был разрушен мошенничеством, также является заслугой надзорной деятельности НБУ", – сказала Георгиева.

Она подчеркнула. что в интересах Украины сохранить независимость НБУ.

"Это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики – это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту". – подытожила глава МВФ.

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