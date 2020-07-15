Глава МВФ выдвинула Зеленскому требование из-за НБУ
Георгиева поговорила с Зеленским о независимости НБУ . Коллаж Обозревателя
Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала президента Украины Владимира Зеленского сохранить независимость НБУ.
Об этом говорится в сообщении на сайте МВФ по итогам их разговора "по поводу опасений из-за давления, оказываемого на Нацбанк Украины".
"Реформа НБУ и его результаты за последние пять лет – явная история успеха для Украины. Независимый центральный банк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему – все это является решающим условием для инвестиций и роста. Действия в рамках политики НБУ сыграли важную роль в стабилизации экономики. Успешная очистка финансового сектора, который был разрушен мошенничеством, также является заслугой надзорной деятельности НБУ", – сказала Георгиева.
Она подчеркнула. что в интересах Украины сохранить независимость НБУ.
"Это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики – это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту". – подытожила глава МВФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НБУ Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". По его словам, в течение длительного времени на регулятора осуществлялось "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с Зеленским, с которым у него был конфликт.
Верховная Рада 3 июля отправила его в отставку.
Временно обязанности главы НБУ будет выполняет Екатерина Рожкова.
14 июля в разговоре с Георгиевой Зеленский заявил, что пост главы Национального банка займет "независимый технократ".