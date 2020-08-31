В Кабмине сказали, когда Украина получит новый транш от МВФ – СМИ

В Кабмине сказали, когда Украина получит новый транш от МВФ.

В Кабинете Министров ожидают получить второй транш от МВФ до конца 2020 года.

Об этом со ссылкой на информацию от источника в правительстве сообщил "Укринформ". "Ожидаем второй транш до конца этого года", – сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что правительство находится "в еженедельной коммуникации с Международным валютным фондом. Есть таблица по выполнению требований с международными партнерами. В частности, 9 структурных маркеров, один из которых уже выполнено, остальные 8 будут выполнены согласно графику".

По словам источника, третий транш от МВФ предполагается также согласно графику – в 2021 году.

Собеседник отметил, что важным моментом в вопросе получения траншей вопрос назначения миссии экспертов МВФ.

"Пока миссия не назначена. И этот вопрос, в частности ускорения этой работы, обсуждался в Киеве на встречах с заместителем государственного секретаря США. Последний, в частности, пообещал посодействовать решению этого вопроса", – отметил источник.

Сколько всего денег должна получить Украина

Новый меморандум с МВФ был подписан президентом Украины, премьер-министром, министром финансов и главой НБУ в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand-by на SDR3,6 млрд ($5 млрд).

Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в пятницу, 12 июня, получила первый транш МВФ в рамках новой программы stand-by в сумме 2.1 млрд долларов.

Украина представила стратегию действий до 2023 года, главной задачей которой определили отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом.

МВФ планирует в сентябре 2020 проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.

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