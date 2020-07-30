Украину ждет пиковая нагрузка по кредитам: сколько миллиардов отдаем ежемесячно
Госдолг Украины в июне вырос. Коллаж Обозревателя
Украина в 2020 году (по данным на июль) должна выплатить 485 млрд грн. Из них 129,4 млрд пойдет на обслуживание кредитов (комиссии, проценты) и 355,5 млрд грн на погашение. Больше всего придется отдать в сентябре (81,8 млрд грн).
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Помесячно нам предстоит вернуть:
в августе 48,85 млрд грн;
в сентябре 81,82 млрд грн;
в октябре 11,61 млрд грн;
в ноябре 38,34 млрд грн;
в декабре 19,03 млрд грн.
Cколько денег должна отдать Украина за долги в 2020 году Министерство финансов
Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в такой ситуации ничего критического не видит. Мол, так происходит во всем мире, а правительству удастся собрать нужную сумму (кредиты дадут МВФ, ЕС, а еще можно собрать деньги на выпуске облигаций).
"Украина в этом году вместо 3,5% планового роста покажет как минимум 5% падения экономики. Понятно, что на этом фоне падают доходы. Обязательно должно было произойти увеличение дефицита государственного бюджета. В итоге часть затрат бюджета было снижено, часть затрат пришлось увеличить. Это то, что касается расходов на медицину, на борьбу с коронакризисом. Они все в итоге раздули дефицит государственного бюджета до 7,5% ВВП. Это значительная величина, и Украина, как правило, последние годы не имела такого уровня дефицита. Это высокий дефицит", – добавил советник президента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.
В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.
В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.
"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.
Украине в 2020 году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривен.