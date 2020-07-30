Украину ждет пиковая нагрузка по кредитам: сколько миллиардов отдаем ежемесячно

Украина в 2020 году (по данным на июль) должна выплатить 485 млрд грн. Из них 129,4 млрд пойдет на обслуживание кредитов (комиссии, проценты) и 355,5 млрд грн на погашение. Больше всего придется отдать в сентябре (81,8 млрд грн).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Помесячно нам предстоит вернуть:

в августе 48,85 млрд грн;

в сентябре 81,82 млрд грн;

в октябре 11,61 млрд грн;

в ноябре 38,34 млрд грн;

в декабре 19,03 млрд грн.

Cколько денег должна отдать Украина за долги в 2020 году Министерство финансов

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в такой ситуации ничего критического не видит. Мол, так происходит во всем мире, а правительству удастся собрать нужную сумму (кредиты дадут МВФ, ЕС, а еще можно собрать деньги на выпуске облигаций).

"Украина в этом году вместо 3,5% планового роста покажет как минимум 5% падения экономики. Понятно, что на этом фоне падают доходы. Обязательно должно было произойти увеличение дефицита государственного бюджета. В итоге часть затрат бюджета было снижено, часть затрат пришлось увеличить. Это то, что касается расходов на медицину, на борьбу с коронакризисом. Они все в итоге раздули дефицит государственного бюджета до 7,5% ВВП. Это значительная величина, и Украина, как правило, последние годы не имела такого уровня дефицита. Это высокий дефицит", – добавил советник президента.

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