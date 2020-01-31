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31 января • обновлено в 04:26
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Антон Малиновский
Антон Малиновский
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Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменил Кабмин

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В Украине изменится цена на газ для бытовых потребителей. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, она теперь будет жестко привязана к цене топлива на нидерландском газовом хабе.

Что будет с ценой на газ и как могут "нагреть" украинцев читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • Цена на газ будет привязана к цене на хабе TTF;

  • В следующем месяце украинцы заплатят около 6,8 гривень за кубометр;

  • По мнению экспертов, эти изменения полезны, но без отмены спеццены для населения (PSO) рыночной цены достичь не получится;

  • Из-за одного нюанса украинцы могут переплатить в один из месяцев.

Привязка к Нидерландам

В постановлении Кабмина №17 говорится о том, что теперь цена должна быть не выше, чем на нидерландском газовом хабе TTF. Цену будут проверять на бирже Powernext/EEX. Единственное - к цене будет добавляться 1,917% наценки НАК "Нафтогаз Украины".

"С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше цены продажи природного газа, определенную в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, за вычетом торговой надбавки (наценки) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 1,917 процента указанной цены", – говорится в решении.

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Сделали это для того, чтобы держать цену на рыночном уровне. До этого она составляла 6,6 гривень на кубометр, а сейчас будет колебаться, в зависимости от цены на TTF. По состоянию на 28 января, если перевести в гривни за кубометры, средневзвешенная цена на границе с Украиной равняется 5,7 грн/кубометр. Если к этому добавить наценку "Нафтогаза" и доплату за транспортировку, то украинцам придется отдать за кубометр газа 6,8 гривень.

Цена на газ на хабе TTF

Цена на газ на хабе TTF

powernext.com

Изменения полезные, но недостаточные

Член биржевого комитета Украинской энергетической биржи Инна Щербина считает эти изменения положительными, но недостаточными для полноценного формирования нормальных рыночных отношений. Для этого, по её словам, необходимо отменить PSO (специальные цены для населения, что ниже, чем для промышленности).

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"Рыночной цены на газ для населения требуют и условия сотрудничества с МВФ. Из всего только непонятно, почему до сих пор в рыночных условиях применяются нерыночные механизмы PSO, применение которых должно быть отменено в условиях свободного и конкурентного рынка, которые и предусматривают реформы энергетической отрасли", – считает эксперт.

Новые цены на газ

Новые цены на газ

Смотрите видео по теме:

Также новый подход к формированию цены является более понятным и прозрачным, по мнению Щербины, чем "ручной режим", что был ранее. Правда, и за ним стоит один подвох. Все дело в том, что согласно постановлению Кабмина, цена на газ будет считаться по стоимости газа в первые 22 дня предыдущего месяца. Образно говоря, в марте газ посчитают по февральской биржевой стоимости и так далее - это может вызвать проблему по окончанию отопительного сезона.

"То есть, по окончании отопительного сезона цена будет еще на уровне "дорогих" зимних месяцев. Это влияние было бы нивелировано с началом "дорогого сезона", но PSO прекращает действие 1 мая, если не будет очередной пролонгации", – рассказала эксперт.

Также она отмечает и то, что цена на газ будет теперь зависеть от европейского рынка, тогда как нужно учитывать и ценообразующие факторы на украинском рынке.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
Энергетика цены газ
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Tomashevich Viktor
Tomashevich Viktor
Ні щоб зразу відрубати хвоста, так починають грати в гру "І рибу з'їсти ,і на фалос сісти"
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Опять по-новому??? Этот Кабмин такие затейники)...
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