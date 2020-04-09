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9 апреля • обновлено в 17:12
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Украинцев ждет новый курс доллара, валюта пробьет важную отметку: прогноз аналитика

11.7т
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В Украине курс доллара в ближайшую неделю, до 16 апреля, может пробить психологическую отметку и опуститься ниже 27 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. 9 апреля курс доллара составил 27,19 грн/$. "Сейчас временно имеем позитивную динамику. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с карантином, как пройдут переговоры с МВФ. Если удастся принять закон о банках, который кроме прочего гарантирует не возврат ПриватБанк бывшим собственникам, скорее всего, получим программу с Фондом, а следом макрофинансовую помощь от ЕС, программы с Всемирным банком. Тогда гривня может вернуться в диапазон 26,5-27 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Украинцев ждет новый курс доллара, валюта пробьет важную отметку: прогноз аналитика

По оценкам Мазуренко, в ближайшее время доллар может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$, однако на значительное укрепление до конца карантина рассчитывать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине после нескольких недель резкого роста кардинально изменил свою траекторию. Уже до 12 апреля, как прогнозируют аналитики, валюта может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Не статья, ложь чистой воды. Надоели эти хэксперты...
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