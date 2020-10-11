Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики озвучили цифры

В Украине курс доллара в ближайшее время подорожает с 28,28 до 28,4 грн/$. Такой прогноз озвучило большинство опрошенных аналитиков. После значительной девальвации гривня постепенно корректирует свои позиции: резкой девальвации, считает эксперт, не будет.

Подробнее о том, как и почему изменится курс доллара, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар остановился: как изменится курс валют

С начала сентября доллар в Украине непрерывно дорожал. Такая ситуация повторяется практически ежегодно, однако не может длиться долго. Уже на следующей неделе курс может скорректироваться и расти куда более плавно.

"С начала сентября гривня непрерывно дешевела к доллару вследствие высокого спроса на защитные инструменты, в том числе и американскую валюту, в которой инвесторы предпочитают пересиживать усиление неопределенности. Ралли не может длиться вечно, так что на текущей неделе мы наблюдаем небольшую коррекцию. Главный вопрос – как долго она продлится?" – рассказывает аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.

По оценкам эксперта, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в пределах 28,25-28,45 грн за доллар. Сейчас наблюдается сезонный спрос на валюту, связанный в том числе с выплатой госдолга и задолженности. В качестве дополнительного негатива стоит рассматривать растущие опасения касательно возможных проблем с получением очередного транша МВФ.

Примерно такой же прогноз озвучивает и аналитик Roboforex Андрей Гойлов: от 28,20 до 28,42. Курс доллара по отношению к гривне обновил максимум двухлетней давности и вот уже третий день падает в рамках коррекции.

"Стоило ослабнуть спросу со стороны нерезидентов после их продажи ОВГЗ и вывода дивидендов, как основные продавцы валюты стали сговорчивее и начали снижать котировки. НБУ на межбанк по-прежнему не выходит. Торговая сессия четверга по доллар/гривне завершились на отметке в 28,23", – поясняет Гойлов.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, НБУ ожидает увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожая, а значит предложение валюты, вероятно, возрастет. Шевченко отметил, что НБУ продолжит политику гибкого курсообразования. И единственный фактор, от которого будет зависеть курс, – это баланс спроса и предложения. Независимо от того, куда будет двигаться курс, Нацбанк не будет ломать рыночный тренд и продолжит сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это будет нужно.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн", – рассказывает Иосуб.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня продолжит находиться в диапазоне 28,2-28,3 гривен за доллар. Снижение ниже будет привлекать новых покупателей, что будет сдерживать укрепление гривни.

Как правильно покупать доллары

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

На что влияет курс доллара

Инфляция будет расти следом за курсом. В Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

По подсчетам аналитика Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 29 грн/$ рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 0,8 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 1,6 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 29 грн может вырасти в цене на 25-40 копеек).

Следом за газом и бензином, но с определенным отставанием, начнут расти в цене и другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.

Как могут измениться цены при курсе в 30 грн/$:

бананы: с 28 до 31,9 грн за кг;

общий рост цен: с 5 до 7,3%;

Квартиры и машины. В Украине рынок недвижимости и авто также привязан к стоимости доллара. Все цены зафиксированы в американской валюте, хотя и платятся в гривнях. К примеру, квартира в Киеве, которая сейчас продается за 990 тыс. грн, – до 1 млн 50 тыс. грн.