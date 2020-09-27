Украинцев предупредили о новом курсе доллара: сколько будем платить за валюту

В Украине курс доллара в ближайшую неделю может добавить около 30 копеек перейти очередную знаковую отметку в 28,5 грн/$. Грядущее возвращение НДС, обострение эпидемиологической ситуации и рост американской валюты в мировой корзине уже в ближайшее время подтолкнет курс к уверенному росту.

О том, как и почему изменится курс доллара в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и когда изменится курс доллара

Кур доллара в ближайшие семь дней может вырасти до 28,5 грн/$, уверенные опрошенные OBOZREVATEL аналитики. Новостей, которые негативно влияют на стоимость американской валюты, много. Это и презентация бюджета с большим дефицитом, и рекордное количество заболевших коронавирусом, и ожидание возврата НДС.

Традиционно каждый раз после того, как бизнес получает возмещение налога на добавленную стоимость в гривни, предприниматели меняют национальную валюту на доллары и тем самым увеличивают спрос. При стабильном предложении это так или иначе приводит к девальвации.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – рассказывает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Такой вариант допускает и коллега Иосуба из Forex Club Андрей Шевчишин: спрос на валюту остается повышенным как со стороны иностранцев, так и со стороны импортеров, поясняет он. Главным маркетмейкером остается Нацбанк, который пытается удержать курс от падения выше 28,25-28,27 гривен за доллар. В противном случае, поясняет Шевчишин, торговый диапазон может спуститься в ближнюю зону 28,5 грн/$.

"Поддержку гривне должно оказать то, что приближается конец квартала, и компаниям нужно приводить внутренние балансы к нормативным показателям и закрытию валютных позиций. Позитивом для рынка стала новость о том, что правительство Украины и Всемирный банк договорились о предоставлении кредита в размере 65 млн долларов, который будет направлен на обновление дорожной инфраструктуры в Луганской области", – отмечает Шевчишин.

Более позитивный прогноз озвучивает аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Скорее всего, считает он, мы увидим ставшее уже типичным поведение регулятора: при резком падении доллара НБУ начнет его выкупать, а при значительном росте будет замедлять скорость девальвации гривни. Свое слово могут сказать и продавцы, но их потенциала не хватит для возврата за психологически важный уровень в 28,00 грн. Из отчета НБУ крайне интересно будет узнать объемы потраченных резервов, которые на данный момент оцениваются близкими к 300 млн долларов.

"В конце недели ожидается незначительное укрепление гривны или (как минимум) торги по цене открытия в течение всей торговой сессии. Индекс доллара к корзине основных мировых валют с начала сентября укрепился на 3%. Крупные инвесторы "выходят в кэш", под давлением оказались также валюты развивающихся стран. На предстоящей неделе курс грн/$ будет торговаться в ценовом диапазоне 28,00-28,30, курс евро/гривна продолжит падение к отметке 32,87", – прогнозирует Гойлов.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Oxford Eсonomics на днях пересмотрел свои оценки ситуации в Украине. Они считают, что отношения с МВФ могут ухудшиться, а это создает большие макрофинансовые риски. "Потеря импульса к реформам после недавних перестановок в Кабинете министров и НБУ может все же напрячь отношения с МВФ во время текущей резервной программы", – говорится в отчете.

В результате аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

С этой точки зрения наше правительство можно считать наиболее пессимистично настроенным. Аналитик Владимир Мазуренко в свою очередь уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

"Сейчас у нас сложная экономическая ситуация и нам нужно понимать, что без девальвации гривни выполнить даже тот дефицитный бюджет будет очень сложно. Думаю, что есть два сценария развития ситуации. Первый – будем иметь плавный рост в следующем году и дойдем в конкретные дни до 29 грн/$. Второй вариант – можем получить ревальвацию до 26,5 грн/$", – считает Владимир Мазуренко.

Ситуация будет зависеть от позиции Национального банка, сотрудничества с МВФ, восстановления мировой экономики, объема инвестиций в развивающиеся страны и т.д.

Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$. "Я не думаю, что будут причины для значительной девальвации или ревальвации гривни. В целом высокая плановая инфляция и значительный рост ВВП после падения свидетельствуют о том, что должен значительно подорожать и доллар. Однако в условиях всех сложившихся ситуаций, думаю, мы не будем видеть значительной девальвации", – прогнозирует эксперт.