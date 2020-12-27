Украинцев из-за праздников ждет новый курс доллара: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара в ближайшую неделю будет полностью зависеть от позиции Национального банка. Из-за компенсации НДС у бизнеса появилось большое количество гривни, они скупают американскую валюту и тем самым увеличивают спрос и толкают цены вверх.

О том, что будет с гривней в ближайшие дни – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине курс доллара в ближайшее время будет колебаться около отметки в 28,4 грн/$, рассказывает большинство опрошенных аналитиков. Гривня оказалась под давлением: Национальный банк не выходил на торги для того, чтобы снизить стоимость доллара.

"Прошли переговоры Украины с МВФ в онлайн-формате, в ходе которых был проведен аудит выполнения условий Фонда. Очная встреча состоится в январе после Новогодних праздников. Тогда же станут известны и сроки получения Украиной обещанного транша в 1,5 млрд долларов", – отмечает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Кабмин в этом году привлек финансовые ресурсы из самых различных источников, пришлось даже брать кредит на 6 месяцев у Deutsche Bank в сумме 350 млн долларов. Все это вызывает беспокойство у инвесторов. Экспортерам начали возмещать ПДВ, что существенно снизит на будущей неделе предложение валюты. При этом стоит отметить, что спрос импортеров также идет на спад, создавая дополнительное давление на гривню. Теперь курс национальной валюты будет полностью зависеть от НБУ.

С таким прогнозом также соглашается аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. "На следующей недели нас ожидают длинные выходные, из-за которых спрос на низким, как и активность на межбанке. Из-за этого курс будет на текущих", – прогнозирует эксперт.

Для продолжения программы с МВФ, Украине нужно перезапустить антикоррупционную реформу, под которую нет нужного закона. Принятие таких норм откроет диалог с МВФ и усилит наши позиции на долговых рынках. Это в будущем позволит нарастить объемы заимствований, что легко позволит выполнить бюджет.

Более позитивный прогноз для гривни озвучивает Максим Орыщак, аналитик "Центра биржевых технологий". По его оценкам, до конца года украинская гривня будет сильной и стабильной.

"Курс продажи наличного доллара США в банках будет колебаться в диапазоне 27,75-28,30, а наличный евро 34,4-34,8 грн. Поддержку окажет сезонный фактор, готовность НБУ поддерживать гривню при излишнем спросе на доллары, интерес нерезидентов к гривневым гособлигациям, который активно восстанавливается на протяжении осени-зимы 2020", – добавляет Орыщак.

Отметим, что в последнее время гривню поддерживало возвращение иностранцев к покупке украинских ОВГЗ. Это было выражено в активном участии на аукционах – они продавали доллары и покупали гривню.

"Динамика не сохранится до конца года и в первые дни Нового года, так как грядет период банковских выходных. То есть ждем период низкой активности на валютном рынке", – добавляет Орышак.

В Украине примерно четвертая часть потребительской корзины – импорт. Если дорожает валюта, больше придется платить и за продукты: овощи, фрукты и даже сало приходится импортировать. Кроме того, к курсу привязаны цены на технику.

Также от курса доллара зависят и тарифы на коммунальные услуги. Чем дороже валюта, тем больше приходится платить за импортный газ. Кроме того, в контролируемой стоимости голубого топлива для генерации тепла и горячей воды также заложен курс валют. То есть после подорожания доллара сразу же будет расти цена газа, а примерно через месяц подорожают отопление и горячая вода.

Примерно на 70% от курса доллара зависит и цена на бензин. Украина импортирует 85% светлых нефтепродуктов. Если американская валюта подорожала на 10 копеек, то литр бензина А-95 может вырасти в цене на 7 копеек. Расходы на топливо (транспортировку) отображены в ценах на большинство товаров.

Кроме того, в долларах зафиксированы цены на недвижимость, автомобили. Подорожание доллара в Украине – неизбежно. С сильным курсом гривни не удастся выполнить бюджет страны. То есть если доллар сильно подешевеет, цены могут снизиться, но возникнут другие проблемы: не хватит денег на выполнение всех программ.