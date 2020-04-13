Украинцам пересчитают пенсии и будут выплачивать помощь по-новому: что приняла Рада

В Украине Верховная Рада пересмотрела бюджет страны, расходы на пенсии повысят на 29,7 млрд грн. Эти деньги пойдут на повышения и индексацию. Кроме того, в бюджете предусмотрели дополнительные выплаты для медиков.

Подробнее о том, кому и какую помощь планируют выделить в обновленном бюджете, читайте в материале OBOZREVATEL.

Для пенсионеров

с 1 апреля введут ежемесячные выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн ( они минимум будут получать 2600 грн, при 20-25 лет стажа для женщин и мужчин соответственно);

определили порядок выплаты единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц;

с мая проведут индексацию пенсий на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн;

минимальную выплату для тех, кто выполнил требования по стажу (30-35 лет для женщин и мужчин соответственно), повысят до 2100 грн.

Всего в Украине повышение коснется 11,3 млн человек. Осовременивание примерно на 11% должны были провести еще в марте. Во всяком случае, так сделали в прошлом году. В 2020-м деньги в бюджете на индексацию не заложили, поэтому повышение состоится только в мае.

Для трудоспособных

Одна из главных проблем – безработица, которая сейчас может стать чуть ли не главной экономической проблемой по всему миру. В некоторых странах даже пересматривают критерии оценки уровня безработицы, оценивая снижение количества рабочих часов, а не наличие официального рабочего времени.

Минсоц разрабатывает специальную программу для поддержки физлиц-предпринимателей, которые временно остались без дохода. Речь идет о тех, кто не имеет нанятых сотрудников и из-за статуса предпринимателя не могут зарегистрироваться в качестве безработных. Если у них есть ребенок до 10 лет, они могут получить помощь в размере прожиточного минимума.

Пособие по безработице

Выплачивать деньги будут на время карантина и на следующий месяц после его завершения.

Кроме того, новшество коснется и официально безработных. Они могут подавать заявления онлайн, и с первого же дня им должны насчитывать помощь.

К слову, также планируют повысить выплаты медикам. Так, на следующем заседании правительства, которое состоится в среду, 15 апреля, рассмотрят надбавки медикам в размере 300%. Это коснется тех, кто занимается лечением украинцев с коронавирусом.

Агробизнесу оставили, а у депутатов забрали

В бюджете оставили 4 млрд грн для аграриев. Традиционно эти деньги отдают крупному бизнесу (холдингам). Кабмин планировал урезать финансирование этой статьи расходов, но тогда вмешался сам президент. Мол, аграриев трогать не будем.

На время карантина судьи, прокуроры, чиновники и даже народные депутаты должны получать зарплаты в размере до 10 минималок (47 тысяч гривен) – говорится в документе.

Денег не хватит

Новый бюджет сверстали уже с учетом кредита МВФ в $5 млрд. Но этих денег пока нет и может вообще не быть. Проблема в том, что для нового транша нужно принять закон о банках (он гарантирует, что ПриватБанк не вернется к бывшим собственникам и не будет миллиардных компенсаций за национализацию). Закон не приняли, но деньги МВФ уже хотят делить.

Эксперты сходятся во мнении: выделенных на пенсии денег не хватит. Есть два варианта: либо бюджет придется еще раз пересматривать к концу года, либо брать "в долг" у казначейства. И хотя пенсионеров без денег не оставят, непредусмотренные дыры в бюджетах – угроза задержки выплат. Более того, о существенном повышении при таких обстоятельствах говорить не приходится.

"Либо нужно будет секвестировать бюджет, либо так, как это делало правительство Юлии Тимошенко, брать казначейский заем и не возвращать. Когда мы пришли, было 50 млрд грн непогашенного займа. Мы выплаты повышали за счет повышения заработных плат и детенизации экономики. А они сейчас наоборот урезают доходы. Забрали 900 млн грн в "Укрпочту", не подняли минимальную зарплату до 5500 грн, как мы просили, не повысили на 25% зарплаты в образовании и сократили социальные расходы. А теперь, конечно, денег нет", – рассказывает экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Одним из вариантов дополнительного дохода могло бы стать решении о ликвидации Фонда страхования и Фонда занятости (сейчас ЕСВ разделяется между тремя фондами), а все выплаты мог бы производить Пенсионный фонд. Это позволило бы аккумулировать ресурс и сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!