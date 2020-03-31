Украина выплатила МВФ часть долга: в НБУ назвали сумму

Украина выплатила Международному валютному фонду очередной платеж в размере $409,6 млн по программе расширенного финансирования EFF.

Деньги были перечислены 13 марта. Об этом сообщили в НБУ, передают "Українські новини". "Украина выполняет обязательства по внешним платежам. 13 марта был осуществлен платеж в пользу МВФ на сумму в эквиваленте $409,6 млн", – сообщили в регуляторе.

Согласно календарю по выплатам на сайте МВФ, Украина выплатила 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования).

Очередной платеж по обязательствам перед МВФ запланирован на конец апреля и начало мая.

Сотрудничество с МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

Верховная Рада на внеочередном собрании 30 марта в первом чтении приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

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