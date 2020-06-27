Украина восстановится после кризиса только в 2024-м, – МВФ

Украине понадобится четыре года, чтобы вернуться на уровень экономики 2019-го. А важные условия для восстановления роста – борьбе с коррупцией и реформа налоговой и таможенной служб.

Об этом на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, говорится в сообщении пресс-службы ЕБА. Так, в следующем году экономическая ситуация частично улучшится, однако, даже в конце 2021-го уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019-м. По предварительным оценкам, Украина вернется к докарантинному уровня развития лишь в 2024-м .

"Среди долгосрочных целей – борьба с коррупцией, реформирование институтов органов взыскания – Налоговой и Таможенной служб (в частности, путем создания единых юрлиц), внедрение судебной реформы, содействие приватизационном процесса, развитие финансового сектора. Важно совместить эффективные краткосрочные меры, направленные на быстрое восстановление экономики, с сохранением структурных реформ, которые продлятся в течение длительного времени", – заявил Йоста Люнгман.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов направил в Украину еще 10 июня. Деньги поступили на счет 12 июня.

Украина представила стратегию действий до 2023 года, главной задачей которой определили отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.