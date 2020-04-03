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3 апреля • обновлено в 17:56
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Украина в 2020 году рассчитывает получить от МВФ $5 млрд

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Украина согласовала с МВФ рамку доходов и дефицита госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда $5 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире канала "Украина24". "Мы с ними согласовали рамку доходов и дефицита и четко определили, какие у нас есть возможности для наполнения бюджета. Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", – сказал Марченко.

Бюджет Украины

Бюджет Украины

Министр указал, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов – о банках и изменениях в госбюджет на 2020 год.

"Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", – отметил Марченко.

Он отметил, что в уточненном бюджете заложено 97 млрд гривен для фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями.

"Этот бюджет сейчас активно обсуждается с депутатами. На площадке бюджетного комитета он дорабатывается. Надеюсь, на ближайшей неделе он будет принят парламентом", – сказал Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

Верховная Рада на внеочередном собрании 30 марта в первом чтении приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

Украина 13 марта выплатила Международному валютному фонду очередной платеж в размере $409,6 млн по программе расширенного финансирования EFF.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели может быть подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования.

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Читайте все новости по теме "Госбюджет-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Госбюджет-2020
Персона
Сергей Марченко (чиновник)
Место
Украина
Теги
МВФ Министерство финансов Кабинет министров Украины бюджет
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Хрюканам в этом году 4,5 лярда долга Януковича отдавать России..
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
ХОЗЯИH хOXЛОВ, ну так то летом, они так далеко не заглядывают
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Ку Алексей
Ку Алексей
к вопросу о попрошайках...
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