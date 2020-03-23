Украина решилась попросить у МВФ огромную сумму из-за пандемии

Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.
Об этом со ссылкой на слова собеседника из НБУ сообщила "Экономическая правда". Накануне в МВФ заявили, что для борьбы с коронавирусом страны смогут воспользоваться дополнительными инструментами поддержки. Речь идет о механизме ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility, RCF) и инструменте быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).
Помощь МВФ
Однако по информации сайта, Украина рассматривает другой вариант – увеличение финансирования в рамках программы трехлетней программы сотрудничества (EFF) примерно в $10 млрд.
"ЕFF – понятный нам инструмент поддержки, по которому достигнуто предварительное согласие на $5,5 млрд. Можно увеличить объем этой программы, и отдать полностью или частично правительству, первый, увеличенный с $0,6 до $2-2,5 млрд транш на перекрытие насущных потребностей в связи с коронавирусом", – сообщил собеседник издания.
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