Украина погасила 57 млрд грн долга за счет нового кредита.

Украина 1 сентября отдала $1,69 млрд (около 46,6 млрд грн), погасив вторую серию долговых облигаций, выпущенных в 2015 году. Частично это было сделано не своими, а заемными деньгами.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы на сайте Министерства финансов. Эти еврооблигации (ценные бумаги, которые выпускает государство, обязуясь через некоторое время выкупить с процентами) Минфин под руководством Натальи Яресько выпустил, чтобы реструктуризировать государственный долг, который на тот момент превышал $43,5 млрд.

Кроме этого государство заплатило $400 млн (около 10,9 млрд грн) процентов по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Министерство напомнило, что выпуск еврооблигаций с погашением в 2020 году на $1,78 млрд осуществлен в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год. В 2017 году Минфин выкупил облигаций на $0,42 млрд, а в августе 2020 года совершил доразмещение на $0,33 млрд

"До конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $1,6 млрд", – добавили в Минфине.

Много или мало отдали денег

Чтобы понять, насколько значительна сумма, которую Украина отдала по госдолгу (46,6 млрд грн) и за его обслуживание (10,9 млрд), ее можно сравнить с тем, во сколько государству обошлось повышение минимальной зарплаты. С 1 сентября 2020 года ее подняли на 277 грн – с 4723 до 5000 грн.

По словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, на повышение минималки до конца года из бюджета нужно 5 млрд гривен.

Рассчитались не своими деньгами

Отметим, что частично долг в $1,69 млрд Украина отдала не своими деньгами, а взятыми в долг для этого накануне. 28 августа стало известно, что Украина продала еврооблигации американскому банку JP Morgan на $328,7 млн, чтобы осуществить выплату 1 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный долг Украины в июле 2020 года вырос до 2,35 трлн грн (рост в национальной валюте на 3,79%), а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до $85,05 млрд. На каждого украинца приходится по $2036 госдолга.

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