Украина дает работу иностранцам, а себя обрекает на нищету: как государство бьет по болевым точкам

Отсутствие работы для многих внутри Украины поясняется тем, как щедро наша страна дает работу иностранцам. И речь не только о поданном законопроекте о "е-резидентах" с некоторыми нормами для чужих, о которых свои могут только мечтать, что я уже описывал .

Дело ещё и в постоянном увеличении продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре нашего импорта, где удельный вес машиностроения уже составляет 34%. Пока своя добавленная стоимость почти не экспортируется (61% экспорта — это продукция растениеводства, где непереработанные продукты составляют от неё 62%, и чёрная металлургия, где непереработанное сырьё составляет 89%! В целом же экспорт состоит из товаров с низкой добстоимостью на 54%), импортную добавленную стоимость мы получаем охотно, давая работу иностранным компаниям в ущерб своим.

При этом ввозится продукция, но не "ввозятся" инвестиции. (Недаром же частные переводы превосходят их в 3 раза, о чём — здесь . Да и те "инвестиции", что к нам поступают,— результат очевидного отмывания украинских же денег — недаром 42% (!) "инвестиций" пришли в 2019 г. из Кипра!!!

То есть инвестиции — это попросту следствие ухода от налогов, причём ВЭД-баланс работает в том же направлении: уплаченный при импорте НДС вычитается при последующей реализации так, что после этого вычета почти ничего не остаётся, ведь добавляется уже не новая стоимость, а лишь надбавка перепродавца — только она и даёт какой-то НДСик в итоге, а вот при экспорте сырья предприятия получают огромное НДСное возмещение, поскольку это счастье у нас облагается по нулевой (а практически — отрицательной) ставке.

Впрочем, с разработкой сырья тоже не всё так просто: у нас разрабатывается лишь 36% разведанных месторождений полезных ископаемых. Здесь тоже огромное спасибо Налоговому кодексу: пункт 252.20 устанавливает рентную плату по ряду позиций на уровне 29–31–70(!!!)%, причём от стоимости товарной продукции.

70%-ная ставка, кстати, касается ренты за газ при совместной деятельности, при этом под такую антиукраинскую ставку подпадает любая СД, ибо никаких подробностей о доле госучастия нет. Спонсоры этого вредительства неизвестны, всё время своего депутатства я боролся с этой столь же бандитской, сколь бестолковой ставкой, но сделать ничего не смог.

Печальная ситуация с энергоносителями будет лишь усугубляться, при этом ожидается существенный рост потребления газа, особенно в Евразии, Украину же налогами обрекают на импорт дорогостоящего газа, делая невыгодной разработку собственного.

Ещё одна печалька, на которую обратили внимание аудиторы, связана с тем, что в нашей стареющей стране (без демографических перспектив улучшения ситуации, а как раз наоборот) до сих пор не проведена пенсионная реформа — стало быть, то, что проведено было, аудиторы реформой справедливо не сочли, никакого хеджирования тут нет и пока не предвидится, а напротив: обещают (причём на почти самом высоком уровне!) вскоре прекратить выплату пенсий вовсе.

В целом аудит позволяет сделать общий вывод о том, что как бы государство ни работало над улучшением экономической ситуации, эта ситуация значительно улучшилась бы, если бы оно ничего не делало вообще, а если бы ещё и делало противоположное тому, что делалось фактически, у нас давно стал бы реальностью серьёзный экономический прорыв.

На этом "позитиве" и перейдём к программе "Украина2030", но уже в следующем материале.