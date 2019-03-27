Удар по "Северному потоку-2": страна-ЕС отказала Кремлю из-за Украины

Дания отказала "Газпрому" России в строительстве "Северного потока-2" в своих водах.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз-Украина". Главная причина отказа – агрессия РФ на территории Украины. Ранее в украинской компании заявляли, что такое решение со стороны Дании приведет к срыву выполнения плана по запуску газопровода "Северный поток-2" к концу 2019-го.

"Если россияне будут вынуждены идти этим газопроводом в обход датских вод, это будет гораздо дольше и гораздо дороже", – заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Северный поток-2 Факты

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Газпром отримав чергову відмову в Данії щодо маршруту Північного Потоку 2 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 березня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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