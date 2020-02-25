Трамп продлил санкции против России из-за агрессии в Украине

Президент США Дональд Трамп продлил еще на 12 месяцев санкции против России, введенные в 2014 году из-за ее агрессии в Украине

Об этом сказано в документе, опубликованным Белым домом 25 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

Трамп еще на год продлил санкции против России

"Действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 года. Поэтому... я продлеваю на год национальное чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660", – говорится в документе.

Впервые ограничительные меры против России ввел президент Барак Обама в 2014 году, они вступили в силу 6 марта того же года. Постепенно санкции дополнялись. Ежегодно принимается решение о продлении их действия еще на 12 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из России, Китая, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram