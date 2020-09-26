"Слуги народа" предлагают погасить долги за электроэнергию за счет нового госдолга

В Украине ряд "слуг народа" зарегистрировали законопроект №4151, в котором предлагают выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашение долгов за электроэнергию.

Документ опубликовали на сайте Верховной Рады. Согласно проекту, Министерству финансов разрешат по согласованию с Кабинетом министров выпустить ОВГЗ на 8,9 млрд грн для погашения задолженности госпредприятия "Гарантированный покупатель" и 10,6 млрд грн на оплату (20% от прогнозной выработки товарной продукции).

При этом предусматривается увеличение расходов госбюджета-2020 с 1,26 трлн до 1,28 трлн грн, а предельный объем дефицита госбюджета – с 298,4 млрд грн до 318 млрд грн.

Отметим, в Украине рынок электроэнергии запустили в "урезанном" состоянии: на законодательном уровне остались "провалы", которые так и не исправили. Проблемы тянутся из года в год, и, казалось бы, впервые у власти есть возможность все исправить: большинство в Верховной Раде, единолично сформированное правительство. Мол, все решения можно легко разработать, согласовать и внедрить. Но ситуация только усугубилась.

С началом карантина вся энергетика оказалась перед угрозой коллапса. Потребление упало на 9%, производство дешевой гидроэлектроэнергии обвалилось, задолженность перед атомной энергетикой взлетела, денег, чтобы платить за дорогую "зеленую" энергетику, не нашли.

Долги стремительно взлетели и сейчас, хотя с "зеленым" и удалось договориться, по итогам года общий "минус" Гарантированного покупателя (реформированный "Энергорынок", который гарантирует фиксированный тариф для населения и выкупает "ток" из возобновляемых источников) может достичь миллиарда евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре начали расти тарифы на газ. Средняя стоимость кубометра за месяц выросла на 1 грн и составляет 5,49 грн. Эксперты предупреждают: на этом подорожание не остановится.