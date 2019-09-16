На ремонт дорог в Украине потратят рекордную сумму: подробности

Затраты на ремонт и строительство дорог в Украине в 2020 году увеличатся на 19,3 млрд гривен.
Об этом говорится в документе, который экслюзивно появился в распоряжении OBOZREVATEL.
Так, если в 2019 году на развитие дорожной инфраструктуры в Украине из дорожного фонда будет потрачено 50,4 млрд гривен, то в проекте бюджета на 2020 год эта сумма увеличится до 69,7 млрд грн. Прирост – 19,3 млрд грн.
Также немного вырастет сумма, полученная на дороги от международных доноров – с 4,6 млрд грн до 4,7 млрд грн.
Как будут тратить дорожный фонд в 2020 году:
38 млрд грн – на развитие и содержание сети автодорог общего пользования государственного значения;
22,2 млрд грн – на сторительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция из госбюджета местным бюджетам);
3,2 млрд грн – на госпрограммы по безопасности дорожного движения;
6,3 млрд грн – погашение долга, взятого на развитие дорог общего пользования.
Как будут тратить дорожный фонд
Ремонт дорог
Как сообщал OBOZREVATEL:
В воскресенье, 15 сентября, в Верховную Раду внесли проект Государственного бюджета на 2020 год, который будет окончательно доработан до 2 ноября.
Украинское правительство в дальнейшем не будет планировать бюджет на каждый год. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Так, утверждению бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-летней декларации.
Ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.
Верховная Рада в понедельник, 16 сентября, опубликовала текст проекта закона о государственном бюджете Украины.
В Украине в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство установило размер минимальной зарплаты на уровне 4723 гривни.
При этом минимальную пенсию в Украине на следующий год планируют установить на уровне в 1769 грн.
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