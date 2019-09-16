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16 сентября • обновлено в 15:39
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На ремонт дорог в Украине потратят рекордную сумму: подробности

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Затраты на ремонт и строительство дорог в Украине в 2020 году увеличатся на 19,3 млрд гривен.

Об этом говорится в документе, который экслюзивно появился в распоряжении OBOZREVATEL.

Так, если в 2019 году на развитие дорожной инфраструктуры в Украине из дорожного фонда будет потрачено 50,4 млрд гривен, то в проекте бюджета на 2020 год эта сумма увеличится до 69,7 млрд грн. Прирост – 19,3 млрд грн.

Также немного вырастет сумма, полученная на дороги от международных доноров – с 4,6 млрд грн до 4,7 млрд грн.

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Как будут тратить дорожный фонд в 2020 году:

  • 38 млрд грн – на развитие и содержание сети автодорог общего пользования государственного значения;

  • 22,2 млрд грн – на сторительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция из госбюджета местным бюджетам);

  • 3,2 млрд грн – на госпрограммы по безопасности дорожного движения;

  • 6,3 млрд грн – погашение долга, взятого на развитие дорог общего пользования.

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Как будут тратить дорожный фонд

Как будут тратить дорожный фонд

Ремонт дорог

Ремонт дорог

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Ремонт дорог
Место
Украина
Теги
ремонт и строительство дорог бюджет
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