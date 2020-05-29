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29 мая • обновлено в 17:02
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Шмыгаль назвал дату, когда МВФ даст деньги Украине

1.5т
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Украина рассчитывает, что МВФ одобрит кредитный пакет в размере $ 5 млрд на заседании правления 5 июня, а первый транш на $1,9 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 29 мая, в комментарии Reuters.

"Украине нужны займы, чтобы пережить экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. Валовой внутренний продукт, согласно предварительной оценке, может упасть на 12% во втором квартале этого года", – добавил Шмыгаль.

Также он сказал, что правительство позволит экспортерам пшеницы свободно продавать ее за границу в течение следующих двух месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки прежним владельцам. В частности, это касается и ПриватБанка. Этот документ был последним условием, которое должна была выполнить Украина для получения кредитного транша от МВФ.

Украина будет возвращать кредит МВФ под 2,6% годовых, в то же время средняя ставка для нас составляет 2,5%.

В меморандуме с МВФ Украина пообещала, что откажется от регулируемого тарифа на газ для населения, что в будущем может привести к росту цен на голубое топливо, отопление и горячую воду. В то же время должников будут штрафовать и заставлять к оплате.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
транш МВФ кредитование Украины
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
МВФ кредит
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