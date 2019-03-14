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''Не можете быть богатыми'': названа главная причина низких зарплат в Украине

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Украина не сможет догнать страны Евросоюза по уровню зарплат до тех пор, пока полностью не откажется от сырьевой модели экономики.

Об этом заявил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его мнению, в нынешних условиях украинцы "объективно не могут быть богатыми".

Экономист привел цифры минимальных зарплат в разных странах: "Наименьшая в ЕС минимальная зарплата в Болгарии – 280 евро. Восточноевропейские страны – Словакия, Венгрия, Польша, Литва Латвия, Эстония – имеют минимальную зарплату 400-500 евро. В Германии, Франции, Италии – 1500-1700 евро… Минимальная зарплата 132 евро для Украины – вообще не актуально".

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"Это является ярким показателем и объяснением того, почему мы имеем 9 млн трудовых мигрантов, из них минимум 7 млн в Евросоюзе. Разница в оплате труда настолько существенна, что даже огромное желание увеличить минимальную зарплату в Украине на 10-15% ничего принципиально не даст", – подчеркнул он.

Пендзин отметил, что минимальная зарплата не возникает сама по себе – она является ответом бизнеса на экономическую ситуацию в стране.

"Зарплата выплачивается бизнесом наемному работнику, исходя из фактического уровня себестоимости той или иной продукции, которая производится. Если вы – сырьевой придаток других стран, вы не можете быть богатыми и объективно платите маленькую зарплату. Очень простая логика – в сырье очень маленький уровень добавочной стоимости, которая и определяет зарплату. Если вы экспортируете в другие страны полуфабрикаты, сырье, зерно, а оттуда завозите готовую продукцию с высокой добавочной стоимостью, вы оставляете все богатство в странах, где эта продукция производится", – объяснил он.

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По мнению эксперта, Украина должна провести структурные экономические реформы: "Это изменение парадигмы с сырьевой на производство конечного продукта. Мы должны не потреблять импорт – холодильники, телевизоры, которые завозят из-за границы – мы должны потреблять то, что производят в нашей стране. Пока этого не будет, у нас будет слабая экономика и, как следствие, низкие зарплаты".

Названа главная причина низких зарплат в Украине

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗарплаты в Украинеперезапуск экономикиРеформы в Украине
Персона
Олег Пендзин
Место
Украина
Теги
Экономика УкраинызарплатаЕвропейский Союз
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