Расходы на Зеленского вместе с "ДУСей" взлетят в 2021-м: что получит президент за счет украинцев

Бюджет на Офис президента Владимира Зеленского в 2021-м увеличился на 39%. Это одна из самых быстрорастущих статей расходов. В казне не нашли деньги на сохранение всех обещанных выплат (отменили повышение окладов учителям, проигнорировали просьбу повысить зарплаты медикам), однако нашли деньги на обслуживание власти.

В целом Государственное управление делами ("ДУСя") получит в следующем году 2,8 млрд грн. При этом Верховная Рада обойдется всего в 2,5 млрд.

О том, сколько украинцы заплатят за главу государства в следующем году, читайте в материале OBOZREVATEL.

Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на медицину даже с учетом пандемии вырастут менее чем на 20%. Видимо, содержание президента сейчас более приоритетно, чем здравоохранение.

Задача ОП – обеспечить работу главы государства, скоординировать разные ведомства, помочь наработать стратегии. Есть еще Государственное управление делами (ГУД): оно содержит дачи, санатории, самолеты, обслуживающий персонал и т.д. Также именно ГУД, к примеру, оплачивает перелеты Зеленского. На это из бюджета тратят миллионы.

В конце октября президент потратил 690,2 тыс. грн, чтобы вместе с коллегами поехать в командировку по Украине. ГУД покупает Зеленскому газеты, продукты, мебель и т.д. В 2021-м Владимир Александрович получит годовую подписку среди прочего на "Сельские вести" и "Комсомолку". Только на прессу для гаранта украинцы отдадут 189,6 тыс. грн.

Сколько денег потратят на Зеленского и его офис в 2021-м:

на работу Офиса президента – 1,26 млрд грн;

на награды – 23,6 млн грн;

на санатории для чиновников – 32 млн грн;

на исследования в сфере госуправления – 85,8 млн грн;

на медицинские услуги – 851,1 млн грн;

на ремонт в "Феофании" – 137,9 млн грн.

В структуре ГУД есть предприятия, которые выращивают продукты, готовят их, доставляют, есть своя автобаза, десятки санаториев. И всем этим в любой момент может воспользоваться глава государства. Молочку для Зеленского готовит госпредприятие "Чайка", они же самостоятельно делают колбасу, чтобы не рисковать здоровьем политической элиты.

За бюджетные деньги для президента покупают и содержат лучшие экземпляры мирового автопрома. Согласно данным Prozzorro, всего несколько лет назад автопарк пополнился двумя легковушками Mercedez S-класса на общую сумму в 10 млн грн.

А шикарные санатории и дачи по всей стране в любой момент могут открыть свои двери для главы государства. Есть даже санаторий в России. Он, согласно информации на сайте ГУД, до сих пор принадлежит Украине. Более того, госорган еще и представляет интересы предприятия в судах с российскими компаниями.

"Чистыми" президент зарабатывает около 22,5 тыс. грн в месяц. Это в два раза меньше, чем получает любой украинский министр. Не значительно отличаются и заработки в его Офисе. При легальных относительно низких зарплатах в здании на Банковой сосредоточена чуть ли не вся полнота власти. Здесь принимают решения начиная от того, когда вводить карантин, и заканчивая тем, выплачивать ли уволенному из "Нафтогаза" Юрию Витренко многомиллионную премию.

Еще до своего избрания Владимир Зеленский активно осуждал зажиточную жизнь власть имущих. Предлагал поселить на дачах сирот, хотя после переехал на одну из них, рассказывал о необходимости сократить персонал и даже озвучивал возможность переехать в более "открытое" и экономное здание.

В результате же расходы на его Офис, как показала практика, только растут. И растут темпами выше, чем расходы на медицину или оборону. Возможно, если бы президент выполнил часть своих обещаний, например, продал бы резиденции, отказался бы от производства молока и колбасы под управлением ГУД, освободившиеся средства можно было бы направить на действительно достойную зарплату руководителей государства.